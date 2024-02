Marko blij met RB20: "Hebben andere teams weer iets te kopiëren"

Het team van Red Bull Racing is goed begonnen aan de testweek in Bahrein. Op de eerste testdag reed Max Verstappen een reusachtig aantal rondjes en was hij ook met afstand de snelste. Helmut Marko is tevreden en hij grijnst dat de andere teams nu een andere auto hebben om te kopiëren.

Tijdens de eerste testdag werd bevestigd dat de RB20 een compleet ander concept heeft dan de RB19. Het is opvallend aangezien Red Bull eerder had aangegeven dat de RB20 niets meer was dan een evolutie van de voorgaande bolide. De opvallende move van Red Bull zorgt mogelijk voor kopzorgen bij de andere teams, want veel renstallen kozen voor een concept dat veel gelijkenissen vertoont met de RB19.

Indrukwekkend

Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm tevreden met de eerste testdag. Hij omschrijft de resultaten als 'indrukwekkend' in gesprek met Motorsport.com: "Er is altijd een risico als je van concept verandert. Kijk maar naar Mercedes, ze hebben hun problemen wel gehad met het vorige concept. Onze auto werkte vanaf de allereerste ronde, daar ze we erg trots op en heel blij mee. De betrouwbaarheid was ongelooflijk goed. Van wat ik heb gezien, had Ferrari ook meer problemen met de banden dan wij. De McLaren ziet er ook nerveuzer uit. Ik weet niet wat Mercedes heeft gedaan, maar ze zullen wel iets sneller zijn."

Kopiëren

Marko heeft ook wel door dat de concurrerende teams hebben gekeken naar het Red Bull-concept van vorig jaar. De Oostenrijker kan er wel om glimlachen: "Hoe moet ik het zeggen, alle auto's zien er nu eigenlijk uit zoals onze auto van vorig jaar. Daardoor hebben ze nu weer iets anders om te kopiëren! Ik denk dat de andere teams niet hadden verwacht dat wij afgelopen winter met zoiets zouden komen."