Alonso heeft geen zin in sprint: "Anders krijg je een straf"

Later vandaag staat de sprintrace in Miami op het programma. De sprintraces zijn nog steeds niet heel erg populair onder de coureurs. Fernando Alonso heeft er helemaal geen zin in en hij stelt ze toch niet mogen vechten, omdat ze anders worden bestraft.

Alonso ontving twee weken geleden een forse straf na afloop van de sprintrace in China. De Spanjaard vocht een fel duel uit met Carlos Sainz, en dat leverde hem een lekke band op. De stewards oordeelden dat hij schuldig was aan dit incident, en dat zette dan weer kwaad bloed bij de Spaanse Aston Martin-coureur. Alonso heeft dan ook geen zin in de sprintrace van vandaag in Miami.

Niet interessant

Na afloop van de sprintkwalificatie was Alonso dan ook niet blij. Hij zal de race vanaf de achtste plaats gaan starten, maar aan Motorsport.com laat hij weten dat hij de sprint niet heel interessant vindt: "De sprintrace betekent toch niks. Zeker omdat we anders bestraft worden. Wat we zaterdag ook gaan doen tijdens de sprintrace, het is voor de lol. Het is namelijk helemaal niet interessant voor ons."

Gripniveau

In de sprintkwalificatie ging niet alles naar wens bij Aston Martin. In de voorgaande kwalificatiesessies deed de Britse renstal het immers best aardig. Alonso legt uit waarom hij nu niet verder kwam dan de achtste tijd: "Het was moeilijk om het gripniveau af te lezen, evenals de verandering van de bandencompound. Het was lastig, maar het was ook voor iedereen hetzelfde. We stonden met beide auto's in het derde gedeelte van de sprintkwalificatie, en dat was het doel. We zullen het morgen wel zien."