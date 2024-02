Is Verstappen de best mogelijke Hamilton-vervanger bij Mercedes?

Het team van Mercedes staat aan de vooravond van een lastig seizoen. De Duitse renstal moet op zoek naar een nieuwe coureur, want Lewis Hamilton gaat per 2025 rijden voor het team van Ferrari. Christian Danner is van mening dat Mercedes voor Max Verstappen moet gaan.

Hamiltons transfer kwam voor velen als een verrassing. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had eerder de liefde verklaard aan Mercedes, waar hij al sinds 2013 voor rijdt. Nu maakte hij gebruik van een clausule in zijn contract waardoor hij dus kan gaan overstappen naar Ferrari. Mercedes moet op zoek naar een nieuwe topcoureur en er gaan al meerdere namen rond. Onder meer Valtteri Bottas en Alexander Albon worden genoemd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf eerder al aan dat Mercedes bot zal vangen bij Max Verstappen. Oud-coureur en RTL-commentator Christian Danner denkt dat Mercedes zich toch moet focussen op Verstappen. Bij Sport Bild legt Danner dat uit: "Het mag er alleen maar overgaan of een coureur een versterking is of niet. Er mogen geen juridische of financiële obstakels zijn. Leeftijd doet er niet toe, dat geldt ook voor contracten. Elke coureur op het niveau van Mercedes, moet een optie zijn. Daarom moet Mercedes aan Verstappen denken! Max zou de beste oplossing zijn voor Mercedes."