Stake onthult knalgroene racepakken voor 2024

Het team van Stake F1 Team trekt later vanavond het doek van de nieuwe bolide. De Zwitserse presenteert in Londen de nieuwe wagen van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Het uiterlijk van de auto is nog niet bekend, maar de coureurs hebben de teamkleding al wel gepresenteerd.

Stake heeft ruim een uur voor de launch van de nieuwe C44 de racepakken van Zhou en Bottas onthult. De reacties lopen uit een, want de kleuren zijn nogal flitsend. Bottas en Zhou zullen gaan rijden in zwarte pakken met grote, groene delen. Deze kleur groen komt ook terug op de andere teamkleding. De groene kleur refereert naar sponsor Kick, dat ook een groene huiskleur hanteert.