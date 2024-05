Officieel: Newey vertrekt bij Red Bull

Het is officieel: Adrian Newey gaat weg bij het team van Red Bull Racing. Het vertrek van de Britse topontwerper hing al een paar dagen in de lucht, en het is een nieuw hoofdstuk in het onrustige jaar van Red Bull. Newey tekende vorig jaar nog een nieuw contract bij Red Bull.

De ontwerper speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull. Hij was verantwoordelijk voor alle kampioenschapswagens van de Oostenrijkse renstal. Zijn vertrek is dus een grote aderlating voor Red Bull, waar nu dus het eerste grote kopstuk is vertrokken. Het is niet duidelijk wat Newey nu gaat doen, eerder werd hij al in verband gebracht met Ferrari en Aston Martin. Nu hij op de markt komt, zullen andere teams vermoedelijk ook interesse in zijn diensten gaan tonen.

Red Bull laat weten dat Newey de Red Bull Technology Group in het eerste kwart van 2025 gaat verlaten. Hij trekt zich terug van de Formule 1-afdeling en hij zal zich nu alleen nog focussen op de laatste fase van het ontwikkelingsproces van de RB17, de eerste hypercar van Red Bull. Hij is dus niet meer betrokken bij het Formule 1-project, waardoor de kans groot is dat hij snel aan de gang kan gaan bij een nieuwe werkgever.