Horner dankt 'vriend' en 'legende' Newey

De kogel is door de kerk, Adrian Newey gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal bevestigde het nieuws vandaag, en teambaas Christian Horner bedankt zijn goede vriend en collega voor zijn harde werk in de afgelopen jaren.

Het nieuws hing al eventjes in de lucht. Vorige week meldden meerdere media dat Newey zou gaan vertrekken bij de succesvolle Oostenrijkse renstal. Red Bull bevestigde het nieuws vandaag. Ze lieten weten dat Newey in het eerste kwart van 2025 gaat vertrekken bij Red Bull, maar dat hij zich tot die tijd vooral gaat bezighouden met de laatste ontwikkelingsfase van de RB17, Red Bulls hypercar.

Legende

In een persbericht dankt Red Bull de 'legende' Newey. Red Bull-teambaas Christian Horner deelt zijn boodschap aan Newey in het desbetreffende persbericht: "Al onze grote momenten in de afgelopen twintig jaar werden mede mogelijk gemaakt door Adrian op de technische afdeling. Zijn visies en zijn genialiteit hebben ons geholpen bij het winnen van dertien titels in twintig jaar. Zijn uitzonderlijke vermogen om verder te kijken dan de Formule 1, zijn grote talent voor het omarmen van veranderingen en het vinden van gebieden in de regels om winst te boeken, en zijn meedogenloze wil om te winnen hebben Red Bull geholpen om een sterker team te worden, veel sterker dan wijlen Dietrich Mateschitz zich zou kunnen voorstellen."

Vriend

Horner dankt Newey ook op een persoonlijke manier. De Britse teambaas is dankbaar dat hij heeft mogen samenwerken met Newey: "De afgelopen negentien jaar met Adrian waren enorm leuk. Toen Adrian bij het team kwam was hij al een enorme superster. Twee decennia en dertien wereldkampioenschappen later verlaat hij het team als een echte legende. Hij is ook nog eens mijn vriend en iemand die ik voor altijd dankbaar zal zijn voor wat hij naar ons heeft meegenomen."