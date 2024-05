In memoriam: Ayrton Senna leeft voort

Vandaag is het precies dertig jaar geleden dat race-icoon Ayrton Senna da Silva overleed na zijn verschrikkelijke crash op het circuit van Imola. Hoewel de Braziliaan drie decennia niet meer onder ons is, leeft hij zeker nog voort. En niet alleen in de wereld van de autosport. In zijn thuisland Brazilië - waar hij nog steeds een soort halfgod is - heeft hij nog steeds een grote invloed op de hedendaagse samenleving. Zijn zus Viviane richtte vlak na zijn dood het ‘Instituto Ayrton Senna’ op waardoor veel kinderen in Brazilië modern onderwijs kunnen volgen. Ayrton was voor mensen meer dan alleen maar een begaaft autocoureur.

Zwarte dag

Dertig jaar geleden beleefde de Formule 1 één van de zwartste weekenden uit zijn geschiedenis. Het zware ongeval van Rubens Barrichello op vrijdag was slechts een voorbode van wat er nog zou komen. Op zaterdag ging het helemaal mis in de kwalificatie. De Oostenrijker Roland Ratzenberger crashte in de Villeneuve-bocht en hij overleefde deze klap niet. Hij was het eerste dodelijke slachtoffer in de Formule 1 sinds Elio de Angelis in 1986 overleed bij een test. Senna was zichtbaar aangeslagen na de dood van Ratzenberger en het zware ongeval van zijn landgenoot Barrichello. Volgens de overlevering zou hij zelfs niet eens willen starten. Ook in 1994 stond hij bekend als een voorvechter van de veiligheid in de sport.

Senna’s strijd voor veiligheid kwam jaren na zijn dood het beste naar voren in de prachtige documentaire 'Senna'. In de desbetreffende scène is te zien hoe Senna de verbale strijd aangaat met FISA-president Jean-Marie Balestre. Tijdens de rijdersbriefing voorafgaand aan de Duitse Grand Prix in 1991 ontstond er een discussie over bandenstapels in de run-off area's. Senna vindt het te gevaarlijk, en hij wil dat de banden worden vervangen door pionnen. Met zijn overtuigingskracht en zijn uitstekende kennis van de regels, weet hij de norse Balestre te bewegen tot een stemming onder de coureurs. Zonder uitzondering kiezen ze voor Senna’s optie. Ook naast de baan was Senna oppermachtig.

Idool

Op de baan was Senna een soort magiër. Er zijn talloze voorbeelden van zijn suprematie. De bekende Britse autojournalist Jeremy Clarkson omschreef Senna’s kwaliteiten het best tijdens een aflevering van Top Gear: “Ik was nooit een Senna-fan. Ik dacht altijd dat Gilles Villeneuve de allerbeste coureur aller tijden was. Maar tijdens het maken van deze film heb ik uren aan beeldmateriaal bekeken. Het ding is dat Villeneuve spectaculair was op een aantal momenten, maar Senna was elke keer spectaculair als hij in een auto stapte.”

Nog steeds wordt Senna geadoreerd door veel coureurs en liefhebbers. Coureurs die nog niet eens geboren waren toen Senna overleed, zien hem als hun idool. Ferrari-coureur Charles Leclerc omschrijft Senna als het enige idool dat hij ooit heeft gehad. De Monegask heeft Senna nooit echt zien rijden, maar toch spreekt hij met enorm veel liefde over de Braziliaan.

Voor altijd

Zelfs bij mensen zonder enige interesse in de racerij rinkelt een belletje bij de naam Ayrton Senna. Niet zo gek, want de liefde voor hem is overal ter wereld te zien, op allerlei plekken. In zijn geboorteland is er van alles naar Senna vernoemd, van snelwegen tot metrostations. Buiten Brazilië is Senna ook overal te bewonderen. Bij het circuit van Imola staat een indrukwekkend standbeeld van hem, en ook in de Poolse stad Walbrzych is hij in het brons vereeuwigd. Zelfs in Nederland kan je niet om Senna heen. Wie de radio aanzet kan het nieuwe nummer van de band Chef’s Special horen. De eerste zin? I got speed like I’m Senna. In Nederland al lopen er 202 jongetjes rond met de voornaam ‘Ayrton’, een eerbetoon van vaders en moeders die dertig jaar geleden hun held zagen verongelukken.

Senna, een coureur waarvan er maar één van was. Een inspiratiebron, een voorvechter voor veiligheid, een baken van hoop voor een hele natie, maar toch vooral een autocoureur. Een uitzonderlijke autocoureur. Ayrton Senna, de beste coureur die de wereld ooit heeft gezien.