Ook Ricciardo mag niet naar Mercedes vertrekken

Het team van Mercedes staat voor een zware taak. Aangezien Lewis Hamilton het team na dit seizoen gaat verlaten, moet men op zoek naar een opvolger. Helmut Marko geeft in ieder geval aan dat Mercedes er niet aan hoeft te denken om Daniel Ricciardo te benaderen.

Hamilton maakte vorige week bekend dat hij Mercedes gaat verlaten en dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Het nieuws sloeg in als een bom, veel mensen zagen dit niet aankomen. Hamilton zadelt Mercedes wel met een probleem op, want ze moeten nu hard op zoek gaan naar een opvolger. Veel coureurs zijn al in verband gebracht met het zitje, maar een aantal van hen zullen zeker niet vertrekken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de deur voor Mercedes in ieder geval al heel hard dicht gegooid. De Oostenrijkse adviseur liet immers al weten dat Max Verstappen niet beschikbaar is. Nu laat hij weten dat Visa Cash App RB-coureur Daniel Ricciardo ook nergens heen zal gaan in het komende jaar. Bij F1-Insider laat Marko weten dat Mercedes geen enkele kans maakt: "Daniel is niet beschikbaar voor 2025. Het is namelijk zo dat hij over een langdurig contract beschikt bij ons."