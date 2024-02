"Wolff kan Verstappen vergeten: "Max heeft een goed geheugen"

Het team van Mercedes staat aan de vooravond van een belangrijk Formule 1-seizoen. Ze willen sportieve revanche nemen en ze moeten op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Brit gaat na dit jaar rijden voor Ferrari en Mercedes zoekt naar een waardige vervanger. Helmut Marko verkoopt ze alvast een nee.

Lewis Hamilton zorgde vorige week voor een enorme aardschok in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat na dit jaar Mercedes verlaten en hij gaat rijden voor het team van Ferrari. Het was voor veel mensen een verrassing, want Hamilton verlengde eind vorig jaar zijn contract bij Mercedes en hij verklaarde toen wederom zijn liefde aan het team. Toch grijpt hij nu zijn kans bij Ferrari.

Mercedes-teambaas Toto Wolff moet op zoek gaan naar een opvolger van Hamilton. De Oostenrijker gaf eerder aan dat hij een 'gewaagde keuze' overwoog. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko laat aan Sport.de weten dat Max Verstappen niet te koop is: "Toto gaat het proberen, maar hij zal niet succesvol zijn. Max heeft een heel erg goed geheugen en hij is de beschuldigingen van Mercedes niet vergeten. De crash op het circuit van Silverstone en de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn daar goede voorbeelden van."