Andretti reageert geïrriteerd op beweringen FOM

Eerder deze week maakte de Formule 1 bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac hebben afgekeurd. Als het aan de FOM ligt, mag de Amerikaanse voorlopig nog niet gaan deelnemen aan de koningsklasse. Andretti reageerde teleurgesteld en vandaag zijn ze met een extra statement naar buiten gekomen.

Andretti is het namelijk niet eens met een aantal beweringen in het beslissingsdocument van de Formule 1. De Amerikaanse renstal reageerde eerder deze week zwaar teleurgesteld op de beslissing, maar ze stelden ook dat ze hard verder gaan met hun werkzaamheden. De Formule 1 heeft de deur namelijk op een kier gezet, als Andretti in 2028 de sport kan betreden met krachtbronnen van General Motors, dan bestaan er mogelijkheden.

2026

Volgens de Formule 1 is Andretti niet van meerwaarde als ze de sport gaan betreden. Daar is Andretti het niet mee eens, in een nieuw statement halen ze flink uit naar een aantal beweringen van de Formule 1. Ten eerste is Andretti het niet eens met de bewering van de Formule 1 dat ze auto's moeten maken voor de reglementen van 2025 én 2026. Volgens de renstal klopt hier niets van, de voorkeur ging uit naar 2025, maar ze focussen zich vooral op 2026.

Gesprek

Daarnaast is Andretti ook niet blij met een andere passage uit het document van de Formule 1. Volgens de FOM sloeg Andretti een aanbod af om in gesprek te gaan over de mogelijke deelname. Het team stelt echter dat ze helemaal geen aanbod hebben afgewezen. Volgens Andretti waren ze zich niet bewust van dit aanbod en ze stellen dat ze dit niet zouden afwijzen.