Steiner snapt Andretti-afwijzing: "Te ambitieus"

De Formule 1 maakte gister bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac hebben afgewezen. Dat betekent dat de Amerikaanse renstal voorlopig niet mag deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Günther Steiner snapt wel dat men de plannen van Andretti heeft afgewezen.

Andretti Cadillac barstte van de ambitie. De Amerikaanse combinatie had groen licht gekregen van de FIA, maar de Formule 1 was het daar dus niet mee eens. Toch blijft de deur wel op een kier staan, want als Andretti in 2028 aan de start kan verschijnen met General Motors-krachtbronnen, zijn er nog mogelijkheden. Het team van Andretti reageerde later op de avond zwaar teleurgesteld op de beslissing van de Formule 1.

Te ambitieus

Veel fans, kenners en volgers reageerden ook zwaar teleurgesteld op het nieuws. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft echter een andere mening. De Italiaan reageerde op het nieuws in de ESPN-podcast Unlapped: "Ik denk dat ze ernaar hebben gekeken en toen hebben geconcludeerd dat het te ambitieus was. Maar ik beschik niet over alle informatie. Misschien hebben ze het bekeken en hebben ze toen gezegd dat ze het zien zitten, maar ze ze wel succesvol moeten zijn en dat ze ze daarom hebben beschermd tegen zichzelf."

2028

Steiner ziet nog wel een lichtpuntje voor Andretti. De recent ontslagen teambaas wijst namelijk op het feit dat Andretti nog wel een mogelijkheid heeft voor 2028: "Ik denk dat de Formule 1 alle teams beschermd, ze hebben de deur ook niet helemaal dicht gedaan. Ze hebben gezegd dat het in 2028 weer een nieuwe dag en een nieuw jaar is. Het duurt nog eventjes, maar de deur staat open. Laat maar zien dat je je goed hebt voorbereid en dat je competitief kan zijn."