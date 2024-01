Andretti reageert: "Volledig oneens met Formule 1"

De Formule 1 maakte vandaag bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac hebben afgekeurd. De Amerikaanse renstal had groen licht gekregen van de FIA, maar de FOM gaat daar dus niet in mee. Het team van Andretti heeft nu gereageerd en ze stellen dat ze het oneens zijn met de redenatie van de Formule 1.

De Formule 1 maakte vanmiddag bekend dat Andretti de sport niet mag betreden in 2025 of 2026. De deur blijft wel op een kier staan, want als ze in 2028 de sport kunnen betreden met krachtbronnen van General Motors, dan maken ze nog een kans. De Formule 1 stelde in hun bericht dat ze niet vinden dat Andretti iets kan toevoegen aan het startveld, ze stellen zelfs dat het meer meerwaarde heeft voor Andretti dan voor de Formule 1.

Andretti Cadillac heeft vanavond gereageerd op de situatie door middel van een statement. In het persbericht meldt het team dat ze het document van de Formule 1 hebben bekeken, en dat ze het hier absoluut niet mee eens zijn. Volgens het team zijn Andretti en Cadillac twee merken met succesvolle autosportploegen. Het team is trots op de verrichte werkzaamheden en ze stellen dat ze hard doorgaan met het ontwikkelen van een competitieve auto en een goede Power Unit.