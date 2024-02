Barcelona heeft goede hoop op contractverlenging

Vorige week werd duidelijk dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden in Madrid. Dat betekent dus dat het circuit van Barcelona deze titel kwijtraakt. Toch is het nog niet zeker dat Barcelona ook van de kalender gaat verdwijnen, de organisatie heeft goede hoop op contractverlenging.

Direct na de bekendmaking van de race in Madrid benadrukte Formule 1 CEO Stefano Domenicali al dat dit niet betekent dat Barcelona van de kalender gaat verdwijnen. In de Catalaanse stad ziet men de toekomst positief tegemoet. Ze zijn momenteel immers bezig met het upgraden van het circuit met een blik op de toekomst. Meerdere delen van het complex worden momenteel aangepast.

Momenteel wordt de pitstraat opnieuw ingericht, er wordt een nieuw gebouw gemaakt voor de Paddock Club en ook de wedstrijdleiding krijgt een nieuwe toren. Het is de verwachting dat alle werkzaamheden voor de Grand Prix in juni zijn voltooid. De kopstukken van het circuit Oriol Sagrera en José Luis Santamaría laten aan Motorsport.com weten dat de werkzaamheden mede worden bekostigd door tientallen miljoenen van de Catalaanse overheid. De organisatie is er dan ook van overtuigd dat de ontwikkelingen in Madrid niets te maken hebben met de toekomst van Barcelona. Men verwacht dat er dit jaar meer duidelijk wordt over deze zaak.