Norris laat Red Bull-geruchten achter zich: "Vond ik wel leuk"

Het team van McLaren maakte gisteren bekend dat Lando Norris zijn contract bij het team heeft verlengd. De Britse coureur ligt nu voor langere tijd vast en bij McLaren is men apetrots op het nieuwe contract. Norris is ook blij en hij verwijst alle geruchten over Red Bull Racing naar het rijk der fabelen.

Norris wordt gezien als één van de grootste talenten van het huidige moment. De Britse coureur heeft al veel mooie dingen laten zien en men verwacht veel van hem in de komende jaren. Norris stond afgelopen seizoen meermaals op het podium, maar een eerste zege is er nog niet van gekomen. Ook bij Red Bull Racing waren ze onder de indruk en teamadviseur Helmut Marko flirtte opzichtig met Norris.

Geruchten

Norris is nu vooral blij met zijn nieuwe langdurige contract bij McLaren. De Brit is tevreden en als hij zich over zijn nieuwe deal uitspreekt tegenover de internationale media, lacht hij om de geruchten: "Om eerlijk te zijn vond ik de geruchten wel leuk. Ik vind het altijd leuk om te zien wat er wordt geschreven. Het is niet per se een opluchting voor mij. Ik ben altijd gefocust. Wel denk ik dat het voor het team niet makkelijk is om te zien dat één van je coureurs wordt gelinkt aan een ander team. Je zet er soms vraagtekens bij."

Toewijding

Norris werd door veel mensen gezien als de ideale teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De twee coureurs kunnen het goed met elkaar vinden, maar Norris is vooral blij met zijn nieuwe deal: "Ik denk dat ik het meest blij ben met het feit dat ik iedereen bij McLaren wat meer vertrouwen kan geven. Het toont ook mijn volledige vertrouwen in het hele team. Ze weten nu echt zeker dat ik toegewijd ben, blijf bij McLaren en dat ik ze boven Ferrari, Red Bull, Mercedes of wat dan ook heb verkozen."