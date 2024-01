Complimenten voor Verstappen: "Hij heeft de sport gered"

Max Verstappen gaat dit jaar zijn wereldtitel in de Formule 1 verdedigen. De Nederlander is nu een drievoudig wereldkampioen en hij jaagt op zijn vierde titel. Veel mensen zijn onder de indruk van de prestaties van Verstappen, volgens Graham Watson heeft de Nederlander de sport gered.

Verstappen maakt al sinds zijn debuut in 2015 veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse coureur debuteerde bij het toenmalige Toro Rosso, waarna hij na iets meer dan een jaar overstapte naar het grote Red Bull. Het verhaal is inmiddels bekend en Verstappen is uitgegroeid tot de absolute superster van de sport. Vorig jaar werd hij op een oppermachtige manier wereldkampioen, hij herschreef de recordboekjes.

Graham Watson werkte met Verstappen bij Toro Rosso en hij kent de Nederlander dan ook goed. In een interview met Formule 1 Magazine wijst Watson naar de impact van Verstappen: "Max is het beste wat de Formule 1 is overkomen. Toen Max van ons naar Red Bull ging, vergeleek ik dat met Michael Schumacher die naar Ferrari ging. Hij maakte de Formule 1 er toentertijd immens populair mee. Kijk maar naar de oude beeld van Hockenheim en Spa: volle tribunes met vlaggen van Schumacher. Ik denk dat Max de Formule 1 in zijn eentje heeft gered."