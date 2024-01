Sauber gaat rouleren met teamnamen

Het team van Sauber maakte begin deze week bekend onder welke naam ze aankomende seizoenen op de grid staan. Sinds het vertrek van titelsponsor Alfa Romeo zat de Zwitserse renstal immers zonder naam. Ze gaan niet terug naar de naam Sauber, maar men kiest voor Stake F1 Team. Toch zullen ze die naam niet altijd gebruiken.

Sauber werkte vorig jaar ook al samen met Stake. Het bedrijf stond toen al in de teamnaam en de logo's waren veelvuldig te zien op de wagens van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Toch ontbraken de Stake-logo's op de wagens tijdens de raceweekenden in onder meer Australië, Spanje, België en Qatar. Stake is immers een online casino en in een aantal landen is het verbonden om online te gokken.

Tijdens deze races stonden de logo's van livestreamplatform Kick op de wagens, dit jaar zal dit weer het geval zijn. Via een statement aan het platform 'Blackbook Motorsport' laat het team weten dat ze dit jaar gaan rouleren met de namen. Tijdens een aantal weekenden heet het team niet 'Stake F1 Team', maar 'Kick F1 Team'. Volgens de renstal wordt deze keuze gemaakt vanwege marketingredenen. Het blijft dus onduidelijk met welke naam het team moet worden aangesproken in het komende seizoen.