Jordan hekelt Alonso-straf: "De uitslag is de uitslag!"

De straf van Fernando Alonso in de Australische Grand Prix blijft de gemoederen bezighouden. Niet veel mensen zijn het eens met de tijdstraf die Alonso ontving voor zijn duel met George Russell. Eddie Jordan snapt er niets van en hij stelt dat de uitslag de uitslag is.

Alonso en Mercedes-coureur George Russell vochten in de slotfase van de Australische Grand Prix een stevig duel uit. Russell jaagde op Alonso, maar de ervaren Spanjaard gebruikte alle trucjes uit zijn boekje. Hij remde iets vroeger in een bocht en Russell zag dit niet aankomen. De Brit schoot de grindbak in, knalde tegen de muur en hij stuiterde weer de baan op. De stewards gaven Alonso een tijdstraf van twintig seconden omdat ze vonden dat het mogelijk ging om gevaarlijk rijgedrag.

Voormalig teambaas Eddie Jordan kan zich hier niet in vinden. De Ier wordt er zelfs een beetje boos van en hij uit zijn ergernis in zijn podcast 'Formula for Success': "Ik weet nog dat dit een van de dingen was die Bernie haatte. Hij zei tegen de stewards dat ze binnen een uur na de race geen straf meer moesten geven die de uitslag kon veranderen, want dat was niet eerlijk tegenover de televisie en het zorgde voor verwarring. Naar mijn mening moesten ze een gridstraf van twee plaatsen voor de volgende race geven, als ze vonden dat er iets verkeerd ging. Maar neem zijn positie niet af. Waarom zou je dat doen? Het is onzin. Alsjeblieft, doe normaal. De uitslag is de uitslag."