Marko doet geheimzinnig over Lawson-plannen

Helmut Marko speelt nog steeds een belangrijke rol binnen de Red Bull-teams. De Oostenrijker heeft nog steeds een flinke vinger in de pap bij het maken van de rijderskeuzes. Het lijkt er op dat Liam Lawson in 2025 een stoeltje gaat krijgen, maar Marko geeft hem een geheimzinnige opdracht mee.

Red Bull Junior Lawson mocht dit seizoen redelijk verrast zijn debuut maken in de Formule 1. Toen Daniel Ricciardo in Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak, moest Lawson plotsklaps instappen bij AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander nam uit het niets plaats in de cockpit, maar hij reed rond als een ervaren rot. Hij legde zijn teamgenoot Yuki Tsunoda het vuur aan de schenen en hij pakte zelfs WK-punten.

Marko stelde eerder al dat Lawson zo goed als zeker was van een stoeltje voor 2025. Nu lijkt het er echter op dat Marko hint op een aantal Grands Prix in 2024 voor Lawson. In gesprek met OE24 bevestigt Marko de plannen met Lawson voor 2025: "Of we hem een stoeltje toe hebben gezegd? Dat klopt. Voor het zover is zal hij alleen wel een paar races moeten rijden, zodat wij dan weer kunnen beoordelen wat zijn echte potentieel is voor de toekomst."