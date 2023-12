'Ontevreden sportief directeur vertrekt bij FIA'

Het lijkt er op dat de onrust bij de FIA blijft aanhouden. De autosportfederatie zorgde dit jaar voor een aantal relletjes en er leek soms wat frictie te zijn. Nu lijkt het er op dat een belangrijk kopstuk is vertrokken bij de autosportfederatie. Het gaat hier om Steve Nielsen.

Nielsen werd in januari aangesteld door de FIA als sportief directeur. Hij vervulde vanuit die rol een belangrijke taak binnen de Formule 1 en de autosportfederatie. Nielsen was in het verleden werkzaam bij meerdere Formule 1-teams en hij werkt eerder ook nog voor Liberty Media. Begin dit jaar trad hij in dienst van de FIA en hij ontving veel complimenten voor zijn werk, toch lijkt het er op dat hij is vertrokken.

Volgens de BBC heeft Nielsen namelijk zijn taken neergelegd. Een reden hiervoor is volgens de Britse omroep niet gecommuniceerd. Volgens de BBC is het echter wel duidelijk waarom Nielsen is vertrokken bij de FIA. Insiders vertellen de omroep dat Nielsen ontevreden was over de situatie binnen de FIA. Zo zouden de veranderingen die hij zou willen maken, niet door worden gevoerd. Het ging hier dan om aanpassingen op het gebied van racecontrol. Aangezien alle teams achter de komst van Nielsen stonden, is het nog maar de vraag hoe ze gaan reageren.