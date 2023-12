Sauber komt met mysterieus statement over teamnaam

Het is geen geheim dat het team van Alfa Romeo volgend jaar onder een andere naam op de grid staat. Het was de verwachting dat de naam Sauber zou terugkeren, maar dat heeft een twist gekregen. Het team hint op sociale media op nog een verregaande verandering aan de identiteit.

Uit de inschrijflijst van de FIA blijkt inderdaad dat de naam Sauber in 2024 weer terugkeert in de Formule 1. Maar er zit wel een twist aan het verhaal. Ook sponsor Kick wordt namelijk onderdeel van de officiële teamnaam waardoor het team in de volksmond 'Kick Sauber' zal gaan heten. Dit zorgde voor de nodige hilariteit op sociale media. In een mysterieus statement op sociale media stelt het team dat ze het uiteindelijke resultaat nog niet hebben gedeeld. Ze kondigen aan dat ze op 1 januari een bijzondere identiteit gaan onthullen.