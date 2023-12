Uitslag poll: Formule 1 moet terug naar Ziggo

De meerderheid van onze bezoekers wil de Formule 1 terug zien op ZiggoSport. Hoewel ViaPlay de harten probeerde te veroveren van de autosportfan is dat tot op heden niet gelukt. Bijna een derde van de bezoekers wil dat de koningsklasse in Nederland wordt uitgezonden op een andere zender dan ZiggoSport of ViaPlay. Eurosport heeft in een ver verleden F1 uitgezonden. Wie kent er nog Bert Devies en Allard Kalff (in het Engels) als commentator? Of heeft men juiste behoefte aan een buitenlandse zender zoals RTL Deutschland of de BBC? In ieder geval krijgt ZiggoSport het meeste vertrouwen.



Uitslag