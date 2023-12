Alonso baalt dat hij nooit heeft samengewerkt met Newey

Fernando Alonso presteerde dit jaar zeer goed in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen draait al een flink aantal jaren mee in de sport, maar hij heeft nog nooit samengewerkt met Adrian Newey. Alonso geeft eerlijk toe dat hij dit best wel jammer vindt.

Alonso reed dit jaar voor het eerst voor Aston Martin in de Formule 1. De Spanjaard presteerde naar wens en hij wist meerdere keren het podium te bereiken. Hij leek zijn bloedvorm weer te hebben gevonden en hij ontving veel complimenten. Ook Red Bull-ontwerper Adrian Newey was lovend. De Britse topontwerper stelde zelfs dat hij graag eens had samengewerkt met Lewis Hamilton of Alonso.

Legende

Die wens blijkt wederzijds te zijn, want ook Alonso had graag de handen ineengeslagen met Newey. De Spaanse Aston Martin-coureur is daar eerlijk over in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1: "Ik heb dat een paar maanden geleden gelezen. Eerlijk is eerlijk, Adrian is een legende in de sport. We zijn een aantal keer dichtbij een samenwerking gekomen. Ik weet nog dat hij een paar jaar geleden een boek uitbracht. In Spanje had ik de eer om het openingswoord te doen."

Geluk

Alonso heeft veel mooie woorden over voor Newey. Het is wel duidelijk dat de Spanjaard een grote waardering heeft voor de Red Bull-ontwerper: "Voor mij is hij echt een ongelooflijk mens. Ik heb geluk dat ik in dezelfde omgeving mag werken als hij, ook al hebben we nog nooit samengewerkt. Ik ben blij dat ik leef en race in de tijd dat Adrian Formule 1-wagens heeft gebouwd. Ik wens dat ik op een dag met hem mocht samenwerken."