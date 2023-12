Red Bull voert pitstop uit in het pikkedonker

Het team van Red Bull Racing staat bekend om hun opvallende stunts. Ook de veelgeprezen pitcrew van de Oostenrijkse renstal speelt hier vaak een hoofdrol in. In de nieuwste actie van Red Bull speelt de pitcrew ook weer een hoofdrol, want ditmaal gaan ze een opvallende uitdaging aan. Ze voeren namelijk een pitstop uit in het pikkedonker, de monteurs krijgen tien pogingen om zo snel mogelijk de banden te verwisselen.