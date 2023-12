Nieuwe Audi CEO staat achter F1-plannen

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en dat trok de aandacht van Audi. Het Duitse merk gaat vanaf dat jaar samenwerken met het team van Sauber. Er bestond eventjes twijfel over de Formule 1-plannen, maar de nieuwe CEO van Audi heeft nu duidelijkheid gegeven.

Audi kondigde vorig jaar aan dat ze gaan samenwerken met Sauber. In 2026 wordt de Zwitserse renstal een fabrieksteam en dan zal Audi voor het eerst Formule 1-krachtbronnen gaan ontwikkelen. In de afgelopen maanden ontstond er echter twijfel over het project. De nieuwe CEO Gernot Döllner zou namelijk niet achter de plannen staan. Inmiddels is duidelijk geworden hoe de vork in de steel steekt en heeft Döllner zich voor het eerst uitgesproken over de zaak.

Eerder deze maand kwam al naar buiten dat de nieuwe CEO waarschijnlijk al groen licht had gegeven voor het project. Hij sprak hoofd ontwikkeling Oliver Hoffmann namelijk niet tegen over dit onderwerp tijdens een bijeenkomst. In gesprek met Handelsblatt heeft Döllner zich voor het eerst zelf uitgesproken over de zaak: "Er is een duidelijke beslissing genomen door de board en de raden van toezicht van Audi en Volkswagen, over dat Audi vanaf 2026 gaat deelnemen aan de Formule 1. Dat plan staat vast."