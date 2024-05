Netflix toont eerste beelden nieuwe Senna-serie

Vandaag is het precies dertig jaar geleden dat Formule 1-legende Ayrton Senna om het leven kwam bij een crash op het circuit van Imola. De Braziliaan is nog altijd een icoon van de sport, en later dit jaar is zijn leven te zien in een nieuwe dramaserie van Netflix. De streamingdienst heeft nu de eerste beelden gedeeld.

Netflix kondigde eerder al aan dat ze een dramaserie aan het maken zijn om het leven van Senna. De Braziliaanse acteur Gabriel Leone speelt de hoofdrol, en nu heeft Netflix voor het eerst beelden van de serie gedeeld. In een fragment van zo'n twee minuten is een scene te zien van de Braziliaanse Grand Prix van 1991. Te zien is hoe Senna allerlei fases uit zijn leven langs ziet komen tijdens de race.