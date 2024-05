'Red Bull en Newey onderhandelen over vertrek'

Het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing komt steeds dichter bij. Vorige week lekte uit dat de Britse topontwerper wil gaan vertrekken, en inmiddels komt er veel over de zaak naar buiten. Zijn advocaten lijken nu de laatste zaken te bespreken met Red Bull.

Vorige week werd na berichtgeving van Auto, Motor und Sport duidelijk dat Newey wil gaan vertrekken bij Red Bull. De topontwerper speelt een belangrijke rol binnen het team, maar na de onrust binnen Red Bull wil hij vertrekken. F1-Insider meldde gisteren dat een vertrek zeer dichtbij is, en dat Red Bull mogelijk al op dinsdag met een persbericht zou komen. Dat gebeurde niet, maar iedereen gaat ervan uit dat het vertrek van Newey voor de deur staat.

Advocaten

Volgens BBC Sport onderhandelen de advocaten van Newey met Red Bull over het vertrek van de topontwerper. Newey's contract loopt tot en met 2025, maar door clausules in dat contract zou hij bij een vertrek op zijn vroegst in 2027 ergens anders aan de slag kunnen gaan. De BBC meldt dat de advocaten van Newey ervoor proberen te zorgen dat de Brit eerder ergens anders kan gaan werken. Newey zou dan al in 2025 kunnen beginnen bij een nieuwe werkgever.

Senna

Wie die nieuwe werkgever gaat worden, is nog niet duidelijk. Newey werd in verband gebracht met Aston Martin en Ferrari, en volgens de BBC heeft de eerstgenoemde renstal inderdaad een voorstel gedaan. De Britse omroep meldt daarnaast dat Red Bull op zijn vroegst op donderdag met een persbericht komt. Vandaag zal deze waarschijnlijk niet volgen, omdat het de sterfdag van Ayrton Senna is.