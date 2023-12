René Lammers maakt met MP Motorsport F4-debuut

Het Nederlandse talent René Lammers heeft bekend gemaakt wat zijn toekomstplannen zijn. Lammers heeft een uitstekende loopbaan in de karts achter de rug en in 2024 zal hij de overstap maken naar de autosport. Hij heeft een contract getekend bij het team van MP Motorsport.

Lammers, zoon van Jan Lammers, belandde eerder dit jaar in het nieuws toen hij mocht deelnemen aan de Scouting Camps van de Ferrari Driver Academy. Lammers maakte hier veel indruk en hij won zelfs zijn competitie, maar hij kreeg geen contract. Het Nederlandse team van MP Motorsport heeft toegeslagen en onder hun vlag zal Lammers in 2024 debuteren in d autosport. Hij zal uitkomen in de Spaanse Formule 4 en in de komende maanden zal hij ook gaan rijden in de Winter Series.

DRIVER NEWS 🚨



We’re very happy to welcome René Lammers to our Spanish Formula 4 team next year. René will also join us in the Winter Series in the next months.



