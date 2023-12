Snelste rondes in 2023: Net geen record voor Verstappen

Ook dit jaar werden er weer extra punten uitgedeeld voor het rijden van de snelste ronde. In totaal hebben negen coureurs minimaal één keer het snelste rondje weten te rijden in een Grand Prix. Ook in dit klassement stak Max Verstappen weer met kop en schouders boven de rest uit.

Wereldkampioen Verstappen noteerde negen keer de snelste ronde van een race. Dit was echter net niet goed genoeg voor het record van de meeste snelste rondes in één seizoen. De Nederlander kwam hiervoor één snelste rondje te kort, het record staat nu nog steeds op naam van Michael Schumacher en Kimi Räikkönen (twee keer). Verstappen zal hier echter niet wakker van liggen.

Na Verstappen werden de meeste snelste rondes in 2023 genoteerd door niemand minder dan Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sloot vier keer een Grand Prix af met de snelste ronde. Naast Hamilton en Verstappen hebben slechts twee coureurs meer dan één keer de snelste ronde gereden. Sergio Perez en Oscar Piastri wisten namelijk allebei twee keer een snelste ronde te rijden. Vijf coureurs reden een enkele snelste ronde in het afgelopen seizoen, het gaat hier om de enigszins verrassende namen Guanyu Zhou en Yuki Tsunoda. Ook Lando Norris, Fernando Alonso en George Russell noteerden een snelste ronde.