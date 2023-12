Norris fel: "Verstappen is niet mijn BFF!"

Het is geen geheim dat Max Verstappen en Lando Norris het goed met elkaar kunnen vinden. De twee coureurs hebben een zeer goede band en ze grappen regelmatig met elkaar. Toch wil Norris niet dat men hen omschrijft als 'best friends forever', dat gaat volgens de Brit te ver.

Norris en Verstappen worden regelmatig gespot terwijl ze vrolijke onderonsjes hebben. De twee coureurs wonen daarnaast ook allebei in Monaco en ze worden ook buiten de circuits samen gespot. Op de baan gaan ze echter vol de strijd met elkaar aan en geven ze elkander soms geen ruimte. Hun band is zelfs zo goed dat Norris in verband werd gebracht met een Red Bull-zitje, zelfs Helmut Marko sprak zich daar over uit.

Norris zit er echter niet op te wachten dat mensen zijn vriendschap met Verstappen gaan overdrijven. De Britse McLaren-coureur reageert dan ook nogal fel als een verslaggever tijdens een persmoment over Verstappen spreekt als de BFF (best friends forever) van Norris: "Hij is niet mijn BFF! Zeg dat alsjeblieft nooit meer. We respecteren elkaar en we kunnen ook goed met elkaar opschieten. We zijn inderdaad een soort vrienden, maar meer dan dat is het niet. We hebben gewoon heel erg veel respect voor elkaar."