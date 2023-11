Podiumklanten in 2023: Verstappen enige met dubbele cijfers

Het Formule 1-seizoen kwam afgelopen weekend ten einde met de Grand Prix van Abu Dhabi op het circuit van Yas Marina. Max Verstappen schreef de race op zijn naam en hij mocht wederom het hoogste treetje van het podium betreden. Wie een blikt werpt op de statistieken ziet dat Verstappen de enige is die hier de dubbele cijfers wist te behalen.

In totaal stonden er in 2023 elf coureurs op het podium. Slechts twee van hen bereikten één keer het podium. Verstappen was dus de enige die de dubbele cijfers behaalden in de klassementje. De Nederlander stond 21 van de 22 races op het podium en hij stond 19 keer op het hoogste treetje. Hij was een constante factor, want de overige tien coureurs moesten vaak vechten voor hun plekje.

Achtervolgers

Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez staat op de tweede plaats in deze ranglijst met 9 podiumplekken in 2023. Fernando Alonso stond 8 keer op het ereschavot en Lando Norris mocht 7 keer een beker in ontvangst nemen. Ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc mochten het podium regelmatig betreden, want beide coureurs stonden 6 keer op het podium.

Racewinnaar

Carlos Sainz was naast Verstappen en Perez de enige andere racewinnaar in 2023, maar hij stond slechts 3 keer op het podium dit jaar. Daarachter volgen er nog vier coureurs die wat minder vaak op het podium aanwezig waren in het afgelopen seizoen. Debutant Oscar Piastri mocht tweemaal naar het podium gaan en ook George Russell behaalde deze prestatie. Alpine-coureurs Esteban Ocon (Monaco) en Pierre Gasly (Zandvoort) scoorden allebei één podiumplek.