Chaos in Las Vegas: hoe de eerste dag in de soep liep

Het raceweekend in Las Vegas is officieel van start gegaan. De Amerikaanse organisatoren hoopten op een prachtige show, maar het werd één grote ramp. Van alles liep in de soep en dat was overduidelijk de schuld van de organisatie zelf. De eerste dag in Las Vegas was geen show, maar een ramp.

Om 5:30 Nederlandse tijd was het zover: de eerste vrije training op het spectaculaire stratencircuit van Las Vegas ging van start. De coureurs draaiden de baan op en de regie bracht in beeld hoe Max Verstappen de wereldberoemde Strip op reed. De Nederlander werd als eerste in beeld gebracht op het rechte stuk, de coureurs voor hem werden vakkundig buiten beeld gehouden. Het was ironisch, want Verstappen is enorm kritisch op het evenement.

Enkele minuten later was de pret voorbij. Een frame van een putdeksel was losgeslagen en Carlos Sainz en Esteban Ocon konden de put niet meer ontwijken. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en men kon van geluk spreken dat er niet meer wagens in stukjes waren veranderd. Fernando Alonso kon de putdeksel namelijk nog maar net ontwijken en Guanyu Zhou reed zeer langzaam over de brokstukken heen.

Keuring

De eerste vrije training werd niet meer hervat, want de wedstrijdleiding besloot dat alle putdeksels op het circuit moesten worden gecontroleerd. Eigenlijk was dit geen verrassing, want al snel dook er een opvallen verhaal op in de Duitse media. Men meldde dat wedstrijdleider Niels Wittich op dinsdag de baan wilde keuren. Maar, toen hij en zijn team aan hun rondje begonnen, werd er nog hard gewerkt aan het circuit.

Voor Wittich was het onmogelijk om de baan in die staat goed te keuren, dus werd er besloten om de keuring te verschuiven naar de woensdag. Terwijl wereldsterren als John Legend en Tiësto aan het optreden waren tijdens de bekritiseerde openingsceremonie, was de baan dus nog niet goedgekeurd.

Putdeksel

Uiteindelijk kreeg het circuit dus wel groen licht, maar na acht minuten was de pret alweer voorbij. De putdeksels werden dicht gemetseld en de tijd begon te dringen. De tweede vrije training moest immers nog worden verreden en aan het einde van de nacht zou de baan ook weer open gaan voor het dagelijks verkeer. Uiteindelijk werd er diep in de nacht nog gereden, de coureurs waren op dat punt hun tijdsbesef al volledig kwijt.

Fans

De fans kregen dat niet eens meer mee, want de organisatie besloot de tribunes en fanzones dicht te gooien. Vlak voor de start van de tweede vrije training werden alle fans van de tribunes gehaald. De lokale politie stuurde de boze fans weg. Voor de Formule 1-fans was het overigens ook geen goede beleving. Op sociale media gingen al snel veel negatieve berichten rond.

Uit berichten op Reddit bleek dat een voetgangersbrug voor de start van VT1 onveilig was verklaard. Fans die naar de zone bij de Sphere wilden gaan, moesten veertig minuten omlopen. Volgens de gebruikers werden ze door het casino van het Venetian Hotel naar de juiste fanzone gestuurd. Fans die nog iets wilden zien van VT2 moesten hun best doen, want tussen het circuit en de stoep waren zwarte schermen geplaatst door de organisatie.

Al met al was het een valse start voor de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen heeft na één dag gelijk gekregen: in Las Vegas draaide het vooral om de show en niet om de sport.

Heb jij vertrouwen in een snelle rondetijd van Max Verstappen in de race? Zet dan in en win!