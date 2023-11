Jos Verstappen wint Rally van Zuid-Limburg: "Was echt niet makkelijk"

Jos Verstappen nam afgelopen weekend weer deel aan een rally in België. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur nam deel aan de Rally van Zuid-Limburg en dat ging zeer goed. Verstappen schreef de rally op zijn naam en daar was hij vanzelfsprekend zeer tevreden mee.

Verstappen nam met zijn Skoda Fabia RS Rally2 deel aan de rally in het Belgische gedeelte van Limburg. Samen met zijn navigator Renaud Jamoul reed hij een goede rally en hij was de snelste in acht van de twaalf stages. Verstappen kende geen makkelijke rally, want hij kreeg te maken met meerdere lekke banden. Op het modderig parcours hield hij zijn hoofd koel en winst hij zijn concurrenten te verslaan.

De vader van Max Verstappen was zeer trots op zijn resultaat in de rally. De Nederlander vond het een listige rally en hij sprak zich uit bij Verstappen.com: "Het was een heftige rally op spiegelgladde wegen. Door de vele regen en modder was het als rijden op ijs. Het was echt niet makkelijk. Het ging zeker goed en we hebben daarnaast ook dingen kunnen testen, zoals de banden en de remmen. Dit was een kleinere wedstrijd, maar rallyrijden blijft altijd leuk om te doen. Het was glibberen en glijden en het was goed om die ervaring op te doen. Een mooie rally, daar doe je het voor."