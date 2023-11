Jordan doet oproep aan Red Bull: "Waarom zou je dat veranderen?"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Ondanks de vele successen ging het enkele weken geleden vooral over een gerucht over een mogelijke tweestrijd binnen het team. Volgens Eddie Jordan moet Red Bull zich daar niets van aantrekken en de structuur laten zoals die nu is.

Voorafgaand de triple header van de afgelopen weken kwam er in Zuid-Amerika een opmerkelijk gerucht naar buiten. Er werd namelijk gemeld dat teamadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner lijnrecht tegenover elkaar zouden staan. Marko, Horner en stercoureur Max Verstappen ontkenden deze geruchten. De kopstukken maakten duidelijk dat ze een heel erg goede onderlinge band met elkaar hebben.

Marko

In de podcast 'Formula for Success' laat oud-teambaas Eddie Jordan zijn licht schijnen over de zaak. Jordan wijst naar de verhoudingen binnen het team: "Marko was enorm close met Dietrich Mateschitz. Ik denk dat zijn band met de board zeer goed is en hij woont ook in de regio Salzburg, dus hij spreekt ze de hele tijd. Voor Christian is het dan moeilijker om volledig in touch met hen te zijn."

Structuur

Jordan ziet ook dat Horner een zeer belangrijke rol heeft binnen het team van Red Bull Racing. De oud-teambaas wijst naar Horners goede band met Adrian Newey en hij geeft Red Bull een duidelijk advies: "Ze zijn het daar misschien niet altijd met elkaar eens. Zoals het wel vaker gaat bij goede samenwerkingen zijn er vast ups en downs. Maar ik wil Red Bull waarschuwen, want ze moeten de structuur wel zo houden aangezien het voor geweldige resultaten heeft gezorgd. Waarom zou je dat veranderen?"