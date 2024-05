Stella trots op Norris: "Weet wat voor werk hier achter zit"

Lando Norris schonk McLaren afgelopen weekend de eerste zege sinds 2021. De Britse coureur won zijn eerste race uit zijn loopbaan in Miami, en dat zorgde voor veel vreugde. Teambaas Andrea Stella was enorm trots, en hij droeg de zege op aan de recent overleden Gil de Ferran.

Norris reed een zeer sterke race in Miami. De Britse coureur profiteerde van het geklungel van de Safety Car, waardoor hij er goed bij zat tijdens de herstart. Hij hield de koppositie vast en daarna wist hij een groot gat te slaan. Op de pitmuur van McLaren was men bloednerveus, want ze hadden al zeer lang niet meer in deze situatie gezeten. Toen Norris over de streep kwam, barstte er een feestje los.

McLaren-teambaas Andrea Stella ging mee naar het podium. Vlak voor de podiumceremonie deelde hij nog eventjes zijn vreugde met Ted Kravitz van Sky Sports: "Het allerbelangrijkste is de zege voor Lando, want hij verdiende dit enorm! We hebben altijd gezegd dat als we hem het juiste materiaal geven, dan zal het hem lukken. Ik weet welk werk hier achter zit. Het hele team van McLaren verdiende dit echt. Ik hoop dat iedereen kan genieten van dit moment. Deze zege is voor Gil de Ferran, onze voormalig sportief directeur."