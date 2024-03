Jordan hekelt Horner-berichtgeving: "Verontrustend"

Het huidige Formule 1-seizoen wordt gekenmerkt door de nodige ophef. De rel rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog lang niet voorbij, en dat zorgt nog steeds voor de nodige speculatie. Eddie Jordan is er helemaal klaar mee en hij roept op om het weer over de sportieve zaken te hebben.

Red Bull-teambaas Christian Horner werd door een werkneemster beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het Red Bull-concern opende een onafhankelijk onderzoek, maar ze spraken Horner uiteindelijk vrij. De zaak was hiermee nog lang niet voorbij, want er lekten vermeende Whatsapp-berichten uit en de werkneemster lijkt in beroep te gaan. Er blijven ook geruchten naar buiten komen, terwijl Horner niets meer wil zeggen over de zaak.

Vibe

Eddie Jordan is inmiddels helemaal klaar met de rel rondom Horner en de onrust bij Red Bull. De Ierse oud-teambaas is zeer kritisch in zijn podcast 'Formula for Success': "Deze hele vibe, ik vind het verontrustend. Ik vind dat het allemaal niets met de Formule 1 te maken heeft. Ik wil dingen over de coureurs horen, over de nieuwste technologieën. Ik wil weten waarom Williams geen extra chassis had in Australië en over de verbeteringen bij een aantal teams. We moeten praten over iemand zoals Nico Hülkenberg die nu regelmatig punten scoort."

Privé

Jordan is ook van mening dat de berichtgeving rondom de Horner-zaak niet goed is. Hij stelt dat het op een verkeerde manier naar buiten is gebracht: "Het enige wat ik over Christian en Red Bull wil zeggen, is dat deze zaak privé en achter gesloten deuren had moeten worden afgehandeld. Er had een correcte oplossing moeten zijn voor dit soort problemen. Maar om het uiteindelijk naar buiten te brengen, zo wordt iedereen erdoor gehypet. Iedere redacteur in de wereld van welk magazine of welke krant dan ook, als ze met iets komen over deze zaak, zitten ze er bovenop. Dat is echt een probleem."