Brundle zag Norris vechten: "Verstappen schudde die vervelende McLaren af"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op overtuigende wijze de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam. De Red Bull Racing-coureur kende een goede start én herstart. Alleen Lando Norris kwam nog eventjes in de buurt van Verstappen, volgens Martin Brundle reed de Brit een dappere race.

Verstappen startte de race op de pole position en hij hield deze plek vast bij de start van de Grand Prix. Door de startcrash van Alexander Albon en Kevin Magnussen kwam er een code rood. Verstappen moest daardoor bij de herstart zijn kunststukje herhalen en dat deed hij dan ook. Norris kwam daarna nog één keer in de buurt, maar Verstappen sloeg de aanval van de McLaren-coureur af.

Start

Voormalig autocoureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle was onder de indruk van de starts van Verstappen. De bekende Britse commentator genoot en sprak zich erover uit in zijn column voor zijn werkgever: "Verstappen heeft in de afgelopen twee seizoenen zijn rijvaardigheid geperfectioneerd en zijn starts zijn daar zeker een onderdeel van. Hij leidde de race en de sprintrace al na de eerste bocht en hij won ze allebei op overtuigende wijze."

Dappere Norris

Brundle was daarnaast ook te spreken over de enige uitdager van Verstappen in Brazilië: Lando Norris. De McLaren-coureur reed zeer solide en zijn tweede plek kwam op geen enkel moment in gevaar. Brundle: "Alleen Norris kon de metronomische Red Bull nog een beetje bijhouden. Hij volgde echt moedig en hij probeerde de leiding over te nemen zodat hij het tempo kon gaan bepalen. Het was heel dapper, maar Verstappen plaatste zijn auto goed en hij reed weg om die vervelende McLaren af te schudden."