FIA roept onder meer Red Bull op in right to review-zaak Haas

Dit weekend werd bekend dat het team van Haas een zogenaamde right to review heeft aangevraagd over de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix. Ze zijn het niet eens met het uitblijven van straffen voor het overschrijden van track limits. De FIA heeft nu meer informatie over de zaak gedeeld, meerdere teams moeten zich op virtuele wijze melden bij de stewards.

Aankomende woensdag buigen de stewards zich over de zaak die is aangespannen door het team van Haas. De zaak gaat over de uitslag van de race en over Williams-coureur Alexander Albon. Het zou dan gaan over het uitblijven van een extra straf voor het overschrijden van de track limits, maar meer is ook niet duidelijk. Een vertegenwoordiger van Williams zal zich bij de stewards moeten melden, maar dat geldt ook voor de teams van Aston Martin en Red Bull.

Wat Haas hiermee wil bereiken, is niet helemaal duidelijk. Nico Hülkenberg kwam als elfde over de streep in Austin en die race werd gekenmerkt door de track limits. Albon werd negende en hij zou door een extra straf uit de top tien vallen, wat Hülkenberg dus een punt op zou leveren. Waarom Aston Martin en Red Bull zich moeten melden, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat het bij Red Bull over het overschrijden van de track limits door Sergio Perez.