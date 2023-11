Ricciardo oppert regelwijziging: "Gezond verstand gebruiken"

Daniel Ricciardo kende afgelopen weekend een zeer teleurstellende Braziliaanse Grand Prix. Hij begon de herstart met een ronde achterstand omdat zijn team tijdens de rode vlag aan zijn auto moest sleutelen. Ricciardo wil graag een regelwijziging zien en hij doet een beroep op het gezond verstand van de FIA.

Ricciardo raakte betrokken bij de startcrash van Alexander Albon en Kevin Magnussen. Een losgeslagen band raakte Ricciardo's achtervleugel. De schade was groot, maar vanwege de rode vlag konden de monteurs het onderdeel repareren. Ricciardo kon hierdoor wel weer deelnemen aan de race, maar hij moest samen met Oscar Piastri vanuit de pitstraat herstarten. Hierdoor hadden ze ook automatisch een rondje achterstand opgelopen.

Gezond verstand

Ricciardo reed hierdoor een kansloze race, maar hij had wel een zeer sterke pace. De AlphaTauri-coureur baalde van de regelgeving en bij Motorsport.com reageerde hij kritisch: "Het is iets flauws in de reglementen. Als vijftien auto's hetzelfde probleem hadden gehad, zouden ze dan alle vijftien vanuit de pitlane starten? Nee, dat zullen ze niet doen. Ik vind dat ze hun gezonde verstand kunnen gebruiken en er een beetje ruimdenkend mee om hadden kunnen gaan. Het is frustrerend dat ze vanaf de start onze race hebben verpest."

Tsunoda

Ricciardo baalt van de ronde achterstand, want zijn snelheid was heel erg goed. Hij besloot daarom maar de ideale teamgenoot te spelen: "We konden onze snelheid niet altijd laten zien omdat we een rondje achterlagen. We probeerden Yuki aan punten te helpen. Toen we in de schone lucht reden, hadden we een heel sterk tempo. Ik had gewoon gehoopt dat we konden racen. Ik had gehoopt dat ze ons zouden laten racen. Deze doet een beetje pijn."