Uitslag VT2 Mexico: Verstappen ondanks regen weer de snelste

De eerste dag van het Mexicaanse raceweekend is weer een feit. In de tweede vrije training werd de snelste tijd genoteerd door niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd gereden door Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Ook aan het begin van de tweede vrije training in Mexico was het weer zeer druk op het circuit. Onder aanvoering van George Russell, die zijn auto in VT1 moest afstaan aan rookie Frederik Vesti, kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Ook Max Verstappen was direct op het Mexicaanse asfalt te vinden. Er werd weer getest met de prototypebanden en dat betekende dat men niet precies wist met welke banden er werd gereden.

Regen

Na een paar minuten meldde Verstappen zich met een opmerkelijk bericht op de boordradio. Hij merkte op dat het begon te regenen, na een paar minuten spetterde het flink in de pitlane. Het zorgde echter niet voor grote problemen, want de regenbanden waren niet nodig. Bij Lance Stroll wilde men wel de banden eraf halen, maar ze kregen het voorwiel er alleen maar af met een hamer.

Verstappen

Na het eerste regenbuitje gingen de coureurs rustig verder met wat ze moesten doen. Oscar Piastri trapte de kwalificatie simulatie af en dat deed hij in stijl. Hij noteerde de snelste tijd, maar binnen een paar minuten kwam Max Verstappen langs zij. Hij had amper concurrentie tijdens deze training, alleen na het vallen van de vlag ging Valtteri Bottas nog eventjes wiel-aan-wiel met de Nederlander.

Het was weer droog geworden op het circuit, maar dat betekende niet dat men rustig aan ging doen. Fernando Alonso maakte een pirouette in bocht negen, maar hij kon gewoon zijn weg vervolgen. Verder gebeurde er niet veel opvallends, in de slotfase ging het weer regenen. De coureurs hadden er geen last van, maar na afloop van de sessie begon het wel zeer hard te plenzen.