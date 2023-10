'Formule 1 overweegt radicale wijziging aan sprintformat'

Afgelopen weekend in Austin stond er weer een sprintrace op het programma. Het format valt nog steeds niet bij iedereen in de smaak. Het lijkt er dan ook op dat de hoge heren van de Formule 1 aan een verandering van het format denken, men zou het hele weekendformat willen omgooien.

Sinds dit jaar wordt er gewerkt met een format waarbij de Sprint los staat van de rest van het weekend. Op de zaterdag wordt er eerst een Sprint Shootout verreden en aan de hand hiervan wordt de startopstelling voor de sprintrace bepaald. De Sprint wordt dan later op de middag verreden. Niet iedereen is hier een fan van, veel coureurs en teams zijn er nog steeds op tegen. Vooral het feit dat Max Verstappen zijn wereldtitel pakte in de Qatarese Sprint, zorgde voor veel ergernis.

Losstaand kampioenschap

Volgens Motorsport.com denken de hoge heren van de Formule 1 aan een radicale verandering van het sprintformat. Het medium meldt dat er meerdere plannen op tafel liggen. Er wordt gesproken over een losstaand sprintkampioenschap, de punten die worden gescoord in de sprintrace tellen dan niet mee voor het wereldkampioenschap. Hiermee willen ze voorkomen dat de titelrace weer wordt beslist in de sprintrace. Daarnaast zou er een flinke prijzenpot klaar liggen.

Reversed Grid

Daarnaast meldt Motorsport.com dat er ook weer wordt gedacht aan de reversed grid. Er wordt gedacht aan twee verschillende varianten van dit plan. Zo denkt met aan alleen het omdraaien van de top tien en aan het omdraaien van het volledige deelnemersveld. Er wordt zelfs gedacht aan het schrappen van een kwalificatie voor de sprintrace, de startvolgorde zal worden bepaald aan de stand van het wereldkampioenschap. Ook hier wordt de grid dan omgedraaid.