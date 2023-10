Marko: "Lawson-uitspraken hebben niet te maken met Perez"

Het team van Red Bull Racing heeft genoeg keuze als het aankomt op coureurs. Naast Max Verstappen en Sergio Perez beschikken immers ook Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo over een contract bij het Red Bull-concern. Volgens Helmut Marko hebben zijn recente uitspraken over Lawson niets te maken met de toekomst van Perez bij Red Bull.

Red Bull-adviseur Marko liet zich recent uit over de toekomst van Liam Lawson. De jonge Nieuw-Zeelander verving in de afgelopen maanden de geblesseerde Daniel Ricciardo bij het team van AlphaTauri. Lawson maakte een sterke indruk, maar hij kreeg geen permanent zitje voor aankomend jaar. Marko sprak zijn vertrouwen in Lawson uit en hij beweerde dat de jonge coureur uiterlijk in 2025 een vast zitje heeft.

Het was een opmerkelijke uitspraak en veel mensen dat dit te maken had met de toekomst van de tegenvallende Sergio Perez bij Red Bull. Marko laat in gesprek met ORF weten dat dit nergens op slaat: "Je hebt drie coureurs bij het AlphaTauri-team en Lawson is de reservecoureur voor onze vier auto's. Er kan dus van alles gaan gebeuren. Ik denk niet dat dit echt specifiek met Perez te maken heeft, maar het is eigenlijk een logisch vervolg dat Lawson vroeg of laat een zitje in de Formule 1 krijgt."