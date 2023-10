Marko ziet Perez-alternatief: "Alleen Alonso kan Max bijhouden"

Het team van Red Bull Racing heeft de constructeurstitel en het wereldkampioenschap al op zak, maar toch zijn ze niet helemaal tevreden. De prestaties van Sergio Perez geven het team namelijk kopzorgen. Helmut Marko geeft aan dat ze Perez niet gaan vervangen en dat Fernando Alonso de enige coureur is die Max Verstappen zou kunnen bijhouden.

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. Verstappen prolongeerde zijn titel in de sprintrace, hij profiteerde daar van de uitvalbeurt van Perez. In de Grand Prix reed Verstappen simpel weg bij zijn concurrenten en hij schonk Red Bull de zoveelste zege. Zijn teamgenoot Perez worstelde de hele race lang en hij ontving ook nog eens meerdere tijdstraffen. Na afloop gaf Red Bull aan dat ze in gesprek gaan met Perez.

Contract

De Mexicaan beschikt over een contract tot en met 2024, maar men twijfelt wel aan zijn toekomst bij Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko laat aan Sport1 nog maar eens weten wat het plan is: "Ik herhaal mijzelf, maar Perez heeft een contract en dat respecteren wij. We gaan er alles aan doen om hem weer in het juiste spoor te krijgen. We hebben ook geen alternatieven. Anders heeft hij misschien een probleem."

Alonso

Red Bull heeft naast Perez en Verstappen ook reservecoureur Liam Lawson en AlphaTauri-coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda onder contract staan. Marko denkt echter dat geen van hen in staat zou zijn om Verstappen te kunnen bijhouden. Marko is van mening dat er slechts één coureur geschikt is om het tegen Verstappen op te nemen: "Op het moment zie ik er maar één coureur rondrijden die Max zou kunnen bijhouden en dat is Fernando Alonso."