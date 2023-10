Marko leeft mee met Perez: "We moeten met een oplossing komen"

Het regende tijdens de kwalificatie van gisteren verwijderde rondetijden. Veel coureurs hadden namelijk de track limits overschreden en dat betekent dat ze hun rondetijd verloren. Het zorgde voor veel verwarring en irritatie. Helmut Marko is van mening dat er moet worden gezocht naar een oplossing voor dit probleem.

Tijdens de interviews met de top drie na afloop van de kwalificatie was niet onduidelijk wie er überhaupt bij de beste drie hoorden. Lando Norris had de tweede tijd genoteerd, maar hij had de track limits overschreden. Hij verliet het parc ferme waarna Oscar Piastri de nieuwe nummer drie was. Maar halverwege zijn interview werd ook zijn tijd uit de boeken geschrapt. Red Bull-coureur Sergio Perez bereikte op zijn beurt Q3 niet omdat hij ook over de track limits was gegaan.

Window

Perez was eigenlijk door naar Q3, maar omdat hij zijn tijd verloor bleef hij steken op de dertiende plaats. Red Bull-adviseur Helmut Marko leefde in gesprek met Motorsport-Magazin mee met Perez: "Het window was al vrij krap, vooral als je naar de afstelling en de bandentemperatuur kijkt. Met Max pakt dat perfect uit, maar hij Checo was dat niet het geval. Hij viel ook weg omdat hij de track limits had overschreden. Hij had anders wel in de top tien gestaan."

Oplossing

Marko was het eigenlijk ook niet eens met de straf voor Perez. De Oostenrijkse adviseur stelt zelfs dat de FIA moet gaan kijken naar de regels: "Je zag hoeveel coureurs de track limits overschreden. Dat komt door die witte lijnen, dus we moeten echt met een oplossing komen. Wat moet je anders doen in de race? Dan heb je pas laat een resultaat. Checo heeft het voordeel dat hij nog twee setjes banden heeft, hij moet proberen om het positief te bekijken."