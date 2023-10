Marko verzekert Lawson van stoeltje in 2025

Liam Lawson rijdt dit weekend in Qatar vermoedelijk zijn voorlopig laatste Grand Prix. De jonge Nieuw-Zeelander zal zijn AlphaTauri-stoeltje daarna weer moeten afstaan aan Daniel Ricciardo. Helmut Marko stelt hem echter gerust en geeft aan dat Lawson in 2025 sowieso op de grid staat.

Lawson wordt gezien als één van de grootste talenten van de opleidingsploeg van Red Bull. Hij fungeerde dit seizoen als reservecoureur van de twee Red Bull-teams. Aangezien Daniel Ricciardo in Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak, mocht Lawson debuteren bij AlphaTauri. Hij maakt veel indruk, hij is regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en hij pakte in Singapore zijn eerste WK-punten.

Toch koos men ervoor om Ricciardo het AlphaTaur-stoeltje voor 2024 te geven. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan de Kleine Zeitung weten dat Lawson in 2025 wel op de grid staat: "Hij is een keiharde race en één van de sterkste coureurs die ik ooit het duel aan heb zien gaan. Met de rol van reserverijder heeft hij ook volgend seizoen weer een heel erg belangrijke taak binnen onze teams. Maar uiterlijk 2025 zit hij sowieso in een Formule 1-wagen." Marko laat verder in het midden bij welk team Lawson in 2025 gaat rijden, het is ook niet duidelijk of hij op een Red Bull-team doelt.