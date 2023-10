Analyse: Vormcrisis Russell laat Hamilton in de steek, Ferrari zet Mercedes onder druk

Nu we het een zondag zonder race moeten doen, nemen we bij GPToday.net graag de tijd om de vorm van de verschillende coureurs en teams eens te vergelijken.

Hoewel het door de bepaald niet blakende vorm van Sergio Perez en Aston Martin misschien niet meteen opvalt, is er nog een grote tegenvaller als je naar het puntentotaal van de laatste zes races kijkt: George Russell. De Brit ,die in 2022 tot veler verrassing zijn teamgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton versloeg in het wereldkampioenschap, kijkt een jaar later tegen een flinke achterstand op zijn teamgenoot aan. Hamilton pakte namelijk in de eerste tien races al 39 punten meer dan zijn jonge landgenoot, maar in de laatste zes races is de voorsprong zelfs tot 75 opgelopen. Dat lag zeker niet alleen aan de constante prestaties van Lewis Hamilton.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien een fraai staaltje scorebordjournalistiek, maar met een wat nadere analyse, kan gerust geconcludeerd worden dat Russell niet in zijn beste vorm verkeert. Hoewel George zelf nog aangaf bezig te zijn aan zijn beste seizoen tot nu toe, zeggen de cijfers toch iets anders. Zeker heeft de Brit in de kwalificaties vaak genoeg laten zien dat hij de rauwe snelheid heeft om het zijn onmiskenbaar sterke teamgenoot meer dan lastig te maken en staat het dit seizoen ook 8-8 in het kwalificatiegevecht. Op zondag blijven de resultaten voor de man die in zijn Williams-tijd al 'Mister Saturday' werd genoemd, meer dan eens door eigen fouten uit.

Resultaten Russell steken schril af bij Hamilton Coureur Punten na 10 races HON BEL NED ITA SIN JPN Puntentotaal laatste zes races Totaal punten Lewis Hamilton 121 12 13/2 8 8 16 10 69 190 George Russell 82 8 8/1 0 (17de) 10 0 (DNF) 6 33 115

Russell stond dus na 10 races al 39 punten achter Hamilton in het wereldkampioenschap, maar in de laatste zes races is de snelheid wel in orde maar blijven de punten nog verder achter. Waar Russell in Hongarije en België op racesnelheid werd geklopt door Hamilton, veroorzaakte hij in wisselende condities in de Nederlandse Grand Prix bijna een enorme crash met zijn teamgenoot, toen Russell bij het insturen van Scheivlak zijn Mercedes even degradeerde tot grasmaaier. Toen hij na de late herstart nog even toucheerde met landgenoot Norris, waarbij Russell deze keer weinig kon worden kwalijk genomen, was een 17de plek het maximale haalbare. Alleen in Italië wist uitdager Russell zijn teamgenoot nog te verslaan, maar in de laatste twee races liep Hamilton door zijn consistentie nog maar eens 20 punten uit.

In Singapore leek Mercedes met een prima strategie op weg naar in ieder geval een P3 en P4, toen Russell in zijn jacht op P2 even een Singaporese muur over het hoofd zag, Hoewel het geen fout is waarmee je meteen hoeft te vrezen voor je zitje, leek het er toch op dat Russell daar bezweek onder de zelf opgelegde druk. In plaats van de minimaal 15 punten die een derde plek opleveren, ging Russell met een nulscore door naar Japan. Daar probeerde de jonge Brit met een alternatieve strategie de wat tegenvallende pace van zijn Mercedes te maskeren, maar hierdoor kwam hij niet verder dan P7. Al met al niet meteen zorgwekkend, maar nu Ferrari steeds dichterbij komt in de strijd om P2 bij de constructeurs, kan Mercedes zich geen fouten meer van Russell veroorloven.