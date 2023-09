Russell: "Denk dat ik bezig ben met beste seizoen tot nu toe"

Het team van Mercedes is bezig met een redelijk ongelukkig seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal heeft het zwaar ten opzichte van Red Bull Racing. George Russell baalt van een aantal van zijn prestaties, maar hij is wel van mening dat hij bezig is met zijn beste seizoen tot nu toe.

Russell blijft in het wereldkampioenschap achter op zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Russell bevindt zich momenteel op de achtste plaats met in totaal 115 punten, zijn teamgenoot staat derde met 190 punten. Het is een flink verschil, maar beide coureurs hebben ook een aantal lastige wedstrijden gekend. Russell viel dit seizoen meerdere keren uit terwijl hij wel dicht bij goede scores was.

Russell baalt dan ook niet van zijn huidige resultaten. Sterker nog, hij is enorm tevreden met zijn prestaties. De Britse Mercedes-coureur legt het uit en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Als je kijkt naar de pure performance, dan heb ik het gevoel dat ik bezig ben met het beste seizoen tot nu toe. Ik denk wel dat we zo'n zestig punten hebben laten liggen. In Australië konden we op het podium eindigen, in Zandvoort ook. In Singapore maakte in een foutje en dat geldt ook voor Canada. In Monaco ging ik de uitloopzone in en daar verloren we ook punten."