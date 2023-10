Waarom wordt 2024 zo'n belangrijk Formule 1-seizoen?

Het silly season in de Formule 1 was dit jaar allesbehalve een spektakel. Veel coureurs kregen al snel contractverlenging en momenteel is er nog maar één stoeltje beschikbaar voor aankomend jaar. Het lijkt erop dat het silly season in 2024 een enorme show gaat worden. Het wordt voor bijna het hele startveld een enorm belangrijk seizoen.

Wie een blik werpt op de contractsituaties van de twintig Formule 1-coureurs, ziet iets opvallends. Van het huidige startveld heeft alleen Logan Sargeant nog geen contract voor 2024. De Amerikaanse coureur doet er momenteel alles aan om contractverlenging af te dwingen, volgend seizoen zullen veel meer coureurs dat moeten doen.

Van de twintig coureurs hebben er namelijk dertien ook een aflopend contract in 2024. Officieel gezien loopt het contract van Lance Stroll dan ook af, maar de Canadese Aston Martin-coureur zal niet gaan vertrekken bij het team van zijn vader. Verder lopen de contracten van Sergio Perez, Fernando Alonso, Alexander Albon en de coureurs van Alfa Romeo, Ferrari, Alpine, Haas en AlphaTauri af.

Talenten

Dit betekent dat veel coureurs zich zullen moeten bewijzen in 2024. Dit betekent dus dat het aankomende seizoen zeer belangrijk gaat worden, veel coureurs moeten zich bewijzen, staan onder grote druk en ze zullen zich ook moeten oriënteren op de markt. Daarnaast kloppen getalenteerde jonge coureurs ook op de deur. Coureurs als Liam Lawson, Théo Pourchaire en Felipe Drugovich azen al geruime tijd op een (permanent) zitje in de koningsklasse van de autosport.

Red Bull

De huidige coureurs zullen er alles aan doen om niet buiten de boot te vallen, want een slechte reeks zal betekenen dat hun teams verder zullen kijken op de markt. Vooral Sergio Perez zal in 2024 onder grote druk staan. Hij weet dat zijn werkgever Red Bull Racing nu al na de markt kijkt. Daarnaast heeft Red Bull met Lawson, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo drie gretige coureurs onder contract staan. De laatste twee zullen zich ook moeten bewijzen, want hun AlphaTauri-contracten lopen ook af. Red Bull heeft immers ook nog een vrachtlading aan talenten onder contract staan.

Het Red Bull-stoeltje zal één van de meest gewilde plekjes zijn in het aanstaande silly season. Ook de contracten van Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz lopen volgend jaar af, maar het team gaf eerder al aan dat ze snel in gesprek gaan met beide coureurs. Maar als deze onderhandelingen stroef verlopen, wordt dit ook interessant.

Audi

Een andere interessante situatie zal ontstaan bij het huidige Alfa Romeo. De titelsponsor verlaat het Zwitserse team aan het einde van dit jaar en dan begint de overgangsperiode naar het Audi-tijdperk. Aangezien Valtteri Bottas en Guanyu Zhou allebei over een aflopend contract beschikken, zal blijken of Audi zich met de line-up gaat bemoeien. Het merk kan voor 2026 een stercoureur aantrekken, maar het is voor het team mogelijk beter om in 2025 al een grote naam in huis te hebben. Deze kan dan al gaan wennen aan zijn werkomgeving.

Ook bij de teams van Williams, Aston Martin, Alpine en Haas zullen boeiende situaties ontstaan. Dit betekent dus dat de liefhebber zich kan gaan voorbereiden op een zeer interessant seizoen in 2024.