Newey: "Ze moeten accepteren dat Max niet te verslaan is"

Max Verstappen geldt al jaren als de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlander is momenteel bezig met een geweldig seizoen waarin hij veel sneller is dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Volgens Adrian Newey vinden veel coureurs het lastig om de teamgenoot van Verstappen te zijn.

Verstappen is wederom bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. Over anderhalve week kan hij voor de derde keer op rij wereldkampioen worden. In Qatar kan hij zijn titel gaan prolongeren met een goed resultaat in de Sprint. Verstappen maakt al jaren veel indruk en dat is lastig voor zijn teamgenoten. Adrian Newey ziet bijvoorbeeld dat het ervoor kan zorgen dat het zelfvertrouwen van een coureur kan worden gesloopt.

Voorbeelden

Red Bulls topontwerper Adrian Newey loopt al heel erg lang mee in de Formule 1. Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Hij is te gast in de podcast Beyond the Grid en daar spreekt hij zich uit over de coureurssituatie bij Red Bull: "Alexander Albon kon zich er maar moeilijk bij neerleggen toen hij zag hoe snel Max daadwerkelijk was, zonder dat er kwade opzet was bij Max. Hetzelfde gold voor Pierre Gasly en er zijn nog meer voorbeelden."

Accepteren

Volgens Newey is het belangrijk dat een tweede coureur zich neerlegt bij de snelheid van Verstappen. De Britse topontwerper is er duidelijk over: "Op het moment dat je twee teamgenoten hebt, waarbij de ene exceptioneel goed is en de andere nog steeds briljant, maar niet op het niveau van de andere coureur, dan moet die tweede coureur iemand zijn die kan accepteren dat hij Max niet kan verslaan. Niet op snelheid in ieder geval. Misschien moet het op een andere manier gaan. Zo ging het ook tussen Lauda en Prost. Alain was altijd de snellere, maar Niki won de titel."