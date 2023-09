Russell wil regelwijzigingen zien na straffenregen Perez

De straffen van Sergio Perez hebben voor veel ophef gezorgd. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur ontving in de afgelopen twee Grands Prix drie tijdstraffen. Twee daarvan ontving Perez voor onhandige incidenten waarbij hij andere coureurs raakten. George Russell is de volgende coureur die de FIA oproept om de regels te wijzigen.

Perez kreeg in de Grand Prix van Singapore een tijdstraf van vijf seconden voor een incident met Alexander Albon. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur ging iets te enthousiast het duel aan en daardoor raakte hij de Williams van Albon. In Suzuka ontving Perez afgelopen weekend twee tijdstraffen. Zijn eerste straf ontving hij voor een foutje tijdens de Safety Car-fase en zijn tweede straf ontving hij voor een incident met Kevin Magnussen.

Alle straffen leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Veel coureurs willen dat de FIA de regels gaat wijzigen. Een tijdstraf van vijf seconden bezorgt een coureur namelijk niet zoveel problemen. Ook Mercedes-coureur George Russell wil verandering zien, zo laat hij weten aan de internationale media: "Vorig jaar in Austin maakte ik ook een fout. Ik kreeg een straf van vijf seconden, maar ik had eigenlijk een drive through penalty verdiend. Het is allemaal lastig, want men roept dat we de consequenties niet moeten laten meewegen. Maar, eigenlijk moet je wel naar de gevolgen van het moment kijken."