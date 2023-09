Marko kijkt naar leeftijd bij toekomstige rijderskeuze

Het is nog niet duidelijk wie in 2025 de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Sergio Perez staat onder druk, maar hij beschikt wel over een contract dat pas in 2024 afloopt. Helmut Marko houdt de situatie in de gaten en hij geeft aan dat hij de leeftijd kan de coureurs in de gaten gaat houden.

Perez levert momenteel niet de juiste situaties bij Red Bull. De Mexicaan blijft steeds verder achter op Verstappen en afgelopen weekend maakte hij zelfs veel brokken. Er liggen meerdere kapers op de kust, want Red Bull heeft nog drie coureurs onder contract staan. In 2024 vormen Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo het rijdersduo van AlphaTauri, Red Bull heeft ook de getalenteerde Liam Lawson binnenboord gehouden als reservecoureur.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat over de invulling van de stoeltjes van de twee teams. De Oostenrijker spreekt zich bij de Duitse tak van Sky Sports uit over de huidige situatie: "Checo heeft een contract tot en met 2024. Ricciardo heeft als doel om terug te keren bij Red Bull. Dan moet hij wel gepaste prestaties leveren. Yuki is een jonge opkomende coureur en Lawson is ook jong en hij heeft al laten zien wat hij in zijn mars heeft. We moeten natuurlijk wel aan de toekomst denken. Daniel en Checo zijn beide ouder dan dertig en hun toekomst hangt echt van hen af. Daar moeten we rekening mee houden."